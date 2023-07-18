كهرباء عدن: الوقود المتوفر أوشك على النفاد والمدينة ستدخل في ظلام دامس خلال ساعات

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، الثلاثاء، من دخول المدينة الساحلية، في ظلام دامس مع اقتراب نفاد الوقود، ودعت الرئاسة إلى سرعة التدخل.



وقالت مؤسسة الكهرباء في بلاغ صحفي، إن "ما لديها من وقود يكفي لتشغيل الخدمة خلال الساعات القليلة القادمة فقط، فيما ستدخل المدينة بعد ذلك في ظلام دامس جراء نفاد الوقود".



وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بسرعة التدخل لتأمين وقود محطات الكهرباء، مشيرة إلى خفضها التوليد للحد الادنى بعد أن أوشكت كمية وقود الديزل على النفاد وعدم وجود دفعات أخرى تؤمن استمرار الخدمة.



وأوضحت المؤسسة، أن محطة الرئيس بترومسيلة مازالت تعمل ب 60‎%‎ من قدرة التوربين الحالي وذلك لعدم توفر وقود النفط الخام بكمية تسمح تشغيله بطاقته القصوى.



في السياق، تشهد محافظتي لحج وابين أزمة خانقة وتوقفا لخدمة الكهرباء لساعات طويلة منذ يومين قبل أن تدخل المحافظتين في ظلام دامس اليوم الثلاثاء إلى جانب العاصمة المؤقتة.



وعجزت الحكومة منذ منتصف العام الجاري على توفير وقود الكهرباء بانتظام عقب انتهاء المنحة السعودية التي وفرت الوقود بسعر الكلفة، فيما تعمل حاليا على توفير شحنات اسعافية لا تكفي لأكثر من أسبوع.

