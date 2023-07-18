مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في اشتباكات مسلحة بين قبليين بالقرب من مبنى شرطة شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات قبلية اندلعت وسط مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين من قبيلة ال ناصر الدولة من جهة وقبيلة ربيز من جهة اخرى القرب من إدارة أمن شبوة الخاضعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية قضية ثأر قبلي".



وأضافت أن الاشتباكات بين القبيلتين العولقيتين، أسفرت "عن مقتل مدنيين اثنين أحدهما من شبوة والآخر من خارج المحافظة وإصابة ثالث بجروح، وجميعهم ليسوا طرفا في النزاع".



وفي سياق أخر، أصيب مدني برصاص أفراد قوات العمالقة مساء أمس الاثنين، في مديرية بيحان وذلك بعد تعطل سيارته قرب إدارة أمن المديرية التي يتمركزون بداخلها.



وافادت المصادر لـ"يمن شباب نت"، بأن مواطن يدعى "حسين الرقابي" أصيب بطلقات نارية في الحوض والفخذ نقل على إثرها لمستشفى عتق بعد تحويله اليها من مستشفى بيحان.



ورغم ما تعيشه محافظة شبوة من تصاعد للجرائم وقضايا الثأر وحوادث الانفلات الأمني إلا أن محافظ شبوة عوض ابن الوزير يواصل غيابه عن المحافظة التي غادرها اواخر يونيو/حزيران الماضي حيث يقيم في دولة الإمارات رفقة أسرته المقيمة بصورة دائمة هناك.

