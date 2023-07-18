انفجارات في مخازن أسلحة حوثية تثير رعب السكان شرقي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - هزّت انفجارات متتالية في وقت مبكر اليوم، أحياء شرق العاصمة صنعاء، متسببة بحالة من الذعر والرعب أوساط السكان.



وقالت مصادر حقوقية، إن الانفجارات وقعت في منطقة "نقم"، مرجّحة أنها بسبب حريق شب في أحد مخازن الأسلحة الحوثية، ليتوسع في مخازن أخرى، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.



وحسب مركز العاصمة الحقوقي، أشارت فقد شوهدت عقب الانفجارات موجة كبيرة من الدخان الذي تصاعد في سماء المنطقة، مما أجبر المواطنين على التجمع في محيط المكان خوفاً من استمرار الانفجارات.



وسبق أن شهدت أحياء في صنعاء بحوادث مشابهة وما يزيد من تخوف المواطنين استمرار المليشيا في تخزين الأسلحة كما أنها زادت من أنشطة إنشاء معامل بدائية لتصنيع الطائرات المسيرة دون وضع أي اعتبارات للأحياء المكتظة بالسكان.

