بعد السطو عليها من قبل الانتقالي.. نقابة عمال النقل الثقيل تهدد بالاضراب الشامل

المنامة - ياسر ابراهيم - هددت نقابة عمال النقل الثقيل بالعاصمة المؤقتة عدن بالتصعيد والاضراب الشامل؛ وذلك بعد محاولة السطو على مقرها، من قبل نافذين تابعين للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

وطالبت النقابة في بيان لها، الجهات المختصة برفع الظلم عليهم بعد اقتحام مقر النقابة وايقافهم عن العمل بدون الرجوع إلى الجمعية العمومية، محددين برنامجهم التصعيدي الشامل ابتداء من الأربعاء 19 يوليو 2023، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

وطالب البيان، بإعادة مقر النقابة الذي تم السطو عليه من القيادة الحالية للنقابة، ومحاسبتهم وفق النظام والقانون، ورفع الجبايات المقررة على سائقي الشاحنات من النقاط كاملة وبسط يد الدولة عليها، وحمايتهم وتمكينهم من حقوقهم التي ينص عليها القانون.

ودعا البيان، محاسبة كل من تسول له نفسه بتخريب او تدمير او سرقة المال العام والتدخل السريع في حل قضيتهم العادلة، مؤكدين أن النقابة "ستظل تحارب الفساد الى ان يقتلع وتحويل الفاسدين للجنة الفساد لمحاسبتهم على اهدار المال العام" مشيرة إلى أن "لديها ما يثبت وجود عمليات الفساد وتورط النافذين فيه".

وأشاد البيان، بصمود وصبر جميع السائقين نتيجة تطور الأحداث والمجريات، مشيرا إلى أن النقابة ستظل تطرق جميع الحلول السلمية من اجل تحقيق مطالبهم ورفع الظلم عنهم.

وناشد رئيس نقابات عمال النقل الثقيل انيس صالح محمد المطري رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة معين عبدالملك التدخل العاجل لحل قضيتهم وحمايتهم من الهيئة العامة للنقل الثقيل على حد قوله.