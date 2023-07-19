مليشيا الحوثي تمنع صرف المستلزمات الطبية لطلاب الامتياز في المستشفيات الحكومية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت مليشيا الحوثي، تعميما بمنع صرف المستلزمات الطبية على طلاب التدريب والامتياز، في المستشفيات الحكومية بالعاصمة صنعاء.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تعميما صادر من رئيس هيئة مستشفى الثورة بصنعاء المعين من الحوثيين "مطهر محمد مرشد"، وجبه بمنع صرف أي مستلزمات طبية لطلاب التدريب والامتياز من أي جهة كانت.

وطالبت التعميم الحوثي طلاب الإمتياز والتدريب بإحضار المستلزمات الطبية على نفقتهم الخاصة. متوعدًا كل من يخالف بتحمّل المسؤولية، على حدّ تعبيره.

وأثار هذا التعميم استهجان الدكاترة والعاملين في الحقل الطبي، كون هذا التعميم يحمل في طياته عدم التقدير لطلاب التدريب والامتياز الذين يقومون بأداء الخدمة بشكل مجاني للمرضى في المستشفيات الحكومية التعليمية.

وعلق الدكتور "جمال عبدالمغني" وهو طبيب في مستشفى الثورة قائلا: "طبيب الامتياز يجي الدوام ويترك أهله، ويداوم 16 ساعة مناوبة، وهو واقف مجانًا..".

وأضاف، "أطباء الامتياز هم أعظم منظومة يقوم عليها أي مستشفى حكومي تعليمي، وأعظم ناس يشتغلوا بذمة وضمير وبدون مقابل"، وتابع: "المعذرة.. بدل ما نكافئكم عاد حرمناكم من شوية ماسكات". حسب تعبيره.

