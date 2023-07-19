صنعاء.. مليشيا الحوثي تمنع عائلة رجل الأعمال المختطف عدنان الحرازي من زيارته

المنامة - ياسر ابراهيم - منعت مليشيا الحوثي مجددًا عائلة رجل الأعمال المختطف "عدنان الحرازي" من زيارته، منذ أكثر من شهر.

وقالت ندى قاسم المؤيد، زوجة عدنان الحرازي، في منشور لها على "فيس بوك" مساء الثلاثاء، "إن مليشيا الحوثي منعت العائلة من زيارة الحرازي المخطوف في سجن الأمن والمخابرات الحوثية منذ أكثر من شهر".

وبحسب العائلة، فإن "مليشيا الحوثي منعت الزيارة قبل العيد بحجة الإجازة، ثم تنصلت عن وعود إضافية لها بالسماح للعائلة بزيارته نهاية الأسبوع الماضي؛ بحجة وجود مشاكل إدارية".

وكانت العائلة قد أعلنت قبل أيام أن الحرازي يعتزم الإضراب عن الطعام في سجن الحوثيين؛ احتجاجًا على خطفه وإغلاق شركتيه.

وخطفت مليشيا الحوثي عدنان الحرازي مالك شركتي "برودجي سيستمز، وميدسن كونكت" مطلع يناير الماضي، بعد إنشاء المليشيا منظمة بديلة تريد احتكار أعمال التقييم للأنشطة الأممية في اليمن، بدلا عن شركة الحرازي.

وتظاهر المئات من موظفي الشركة مرارًا في صنعاء، ونظموا اعتصاما الشهر الماضي؛ للمطالبة بالإفراج عن الحرازي واستنئاف عمل الشركتين؛ لكن مليشيا الحوثي اقتحمت الاعتصام بعشرات الأطقم في ميدان السبعين، بينما تعهد موظفو الشركتين بتصعيد فعالياتهم السلمية حتى استعادة أنشطة الشركتين وإطلاق سراح مالكهما.

