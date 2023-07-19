وسط رفض قبلي.. استنفار حوثي باتجاه الجوف بعد مصرع أحد قياداتهم العسكرية

المنامة - ياسر ابراهيم - أرسلت مليشيا الحوثي كبار قادتها العسكريين إلى محافظة الجوف، يوم الثلاثاء؛ بعد أيام قليلة من مصرع قيادي فيها على يد مسلحين قبليين.

ونقل الإعلام الأمني لمليشيا الحوثي، أن رئيس هيئة أركان الحوثي محمد الغماري، وقائد منطقتها العسكرية السادسة التي تشمل محافظة الجوف جميل زرعة، ومحافظها الحوثي عقدوا اجتماعا؛ لمناقشة تداعيات اغتيال القيادي العسكري فيها عقيل المطري برصاص مسلحين قبليين يوم الأحد الماضي في المحافظة.

وزعم الإعلام الحوثي، أن قبائل بني نوف، وعدد من القبائل الأخرى شاركوا في اجتماعات مع مليشيا الحوثي.

من جانب آخر، كشف تسجيل مصور لرئيس وكالة سبأ الحوثية بطريقة غير مباشرة أن قبائل الجوف رفضت المطالب الحوثية بتسليم عدد من المسلحين القبليين للمليشيا.

وقال نصر الدين عامر في حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أن المليشيا تطالب قبائل الجوف بتسليمها 25 عنصرا من أبنائها، في خضم استعدادات مكثفة من المليشيا لشن حملة عسكرية جديدة على قبائل الجوف.

وتشهد المحافظة القبلية الواقعة شمال شرقي صنعاء موجة جديدة من المعارك بين القبائل على خلفية نزاعات تجارية وعسكرية ومائية ومراعي وأراض زراعية.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن مقتل القيادي الحوثي "المطري" في الجوف جاء في ظل صراع الأجنحة بين المليشيا والتي تتوسع يوما بعد أخر، وصلت إلى حد الاغتيالات وتبادل الاتهامات بين تلك الاجنحة.