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عدن - ياسمين التهامي - قل ودعاً للصبغة والحنه بعد اليوم... وصفات هندية لمعالجة الشيب المبكر والشعر الأبيض خلال ايام ..

أسباب الشيب: العناية المنتظمة مطلوبة للحصول على شعر رمادي وشعر صحي. إلى جانب ذلك ، يجب الانتباه إلى أسلوب حياتك. يمكن أن يؤدي نمط الحياة السيئ وغير الصحي إلى تساقط الشعر.

لكن هل تعلم أن نمط حياتك يمكن أن يكون مسؤولاً أيضًا عن شيب الشعر المبكر؟

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في كثير من الحالات يمكن ملاحظة أن الرأس مليء بالشعر الناضج قبل بلوغ سن الثلاثين. ولكن لماذا هي كذلك؟ دعنا نتعرف بالضبط على ما يجب فعله أو ما يجب تجنبه لمنع الشيب المبكر للشعر …لماذا يبيض الشعر في وقت مبكر؟

هي عملية طبيعية في الجسم بعد فترة زمنية معينة حسب قوانين الطبيعة. وبما أن الصحة تتأثر في ذلك الوقت ، فإنها تنعكس أيضًا على الجلد والشعر. تدريجيا يفقد الجلد توتره. التجاعيد واضحة أيضا. وبالمثل ، يبدأ الشعر في النمو أيضًا. لكن لماذا يتقلب الشعر قبل الأوان؟ يعزو الخبراء أسباب مختلفة وراء ذلك.يمكن أن تؤدي الأسباب الجينية إلى شيب الشعر المبكر. يرى بعض الخبراء أن هذا السبب هو أحد أسباب نمو الشعر المبكر. تساقط الشعر المبكر بسبب الجينات. بمعنى ، إذا وجد أفراد آخرون من عائلتك لديهم هذا الاتجاه ، فمن المحتمل أن يحدث لك أيضًا.

قد تكون هذه العوامل مسؤولة أيضًا يمكن أن يؤدي القلق الشديد إلى نمو الشعر تحت الجلد في سن مبكرة. وجدت دراسة أجرتها جامعة نيويورك أيضًا إشارة إلى هذه المسألة.

عادة سيئة مثل التدخين لها تأثير سلبي على صحتك. أظهرت الدراسات أن التدخين يمكن أن يصبح أحد أسباب

نُشر تقرير في مجلة التنمية عام 2015. يُزعم أن نقص الفيتامينات B-6 و B12 والبيوتين وفيتامين D و E في الجسم يزيد من خطر ظهور شيب الشعر المبكر.

هذان العاملان مسؤولان أيضًا يعتقد الخبراء أن نقص الكالسيوم والبروتين والحديد يمكن أن يؤدي إلى نمو الشعر المبكر.

الإهمال والتلوث والتعرض لأشعة الشمس الضارة هي أيضًا بعض الأسباب الأخرى للنضج المبكر.من الطبيعي أن تشعر بالضيق عندما تمسك شعرك في وقت مبكر. إذا وصلت إلى الثلاثينيات من العمر أو قبل الثلاثين ، فسوف تشعر بالسوء تجاه الجميع بغض النظر عما إذا كنت رجلاً أو امرأة. لذا كن حذرا مقدما.

لا تهملي شعرك. لا تخرج في الشمس دون وضع واقي من الشمس على شعرك

لا تتبع أسلوب حياة غير صحي. من الأفضل تجنب الوجبات السريعة والنظام الغذائي غير الصحي.

لا تقلق كثيرا.

عادة الإقلاع عن التدخين. ما يجب القيام به إذا كان هناك تاريخ عائلي لنمو الشعر المبكر ، استشر الطبيب في أسرع وقت ممكن. استهلك أطعمة غنية بالفيتامينات. تناول الخضار والفواكه والأسماك واللحوم والبيض بانتظام. إذا لزم الأمر ، يمكنك تناول مكملات الفيتامينات بنصيحة الطبيب.