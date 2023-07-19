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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية..غرامة نصف مليون ريال وترحيل فوري لمن يصور هذه الاشياء في السعودية

اوضح المحامي احمد المحيميد بوجود عقوبات مشددة داخل القانون السعودي وذلك ليس لجريمة المتحرش فقط بل ايضاً بجريمة تصوير المتحرش والعمل علي نشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك بمثابة التشهير وهو الامر الذي يضع له القانون عقوبة كبيرة تصل الي نصف مليون ريال كما ان غرامة السجن تصل الي نحو لمدة سنة.

فيما تتواجد العديد من العقوبات في القانون السعودي للعقوبات والتي من ضمنها عقوبات الاتصال ومحادثات الدردشة عبر الهاتف والتي يتم فيها الاساءة للطرف الاخر كما ان هناك بعض العقوبات التي تأتي من بينها مخالفات للجرائم المعلوماتية ونظام المكافحة.

تكافح المملكة العربية السعودية عقوبات التحرش والتي تعد حقين في حق الدولة وفي حق المتحرش فعقوبة التحرش باللمس في السعودية يعاقب عليها القانون كما يلي:

اقراء ايضاً :

السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل الي نحو 100 الف ريال سعودي.

السجن لمدة اكثر من 5 سنوات وغرامة مالية تصل الي نحو 300 الف ريال سعودي.

ومن الممكن ان يعاقب بإحداهم عندما يعود الجاني لارتكاب هذه الجريمة او عند اقتران الجريمة في حالة كون المجني علية طفل او من ذوي الاحتياجات الخاصة او في حالة ان كان للجاني سلطة مباشرة او غير مباشر, وفي حالة ايضاً ان وقعت الجريمة في دار رعاية او ايواء.

وتصل عقوبة التحرش عن طريق الجوالي بعقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل الي نحو 100 الف ريال سعودي وهذا ان كانت هذه هي اول مرة للمتحرش فيما تصل الغرامة الي نحو 300 الف ريال سعودي اذا قام بتكرار المتحرش الفعل لمرة ثانية.

كما ان التحرش اللفظي في المملكة العربية السعودية الذي يحوي علي تعليقات جنسية او الفاظ تخدش الحياء تصل عقوبتة الي نحو اكثر من 100 الف ريال سعودي.