تعز..انفجار أسطوانة غاز في منزل أسرة نازحة يودي بحياة ثلاثة أطفال وإصابة أمهم

توفي ثلاثة أطفال أشقاء وأصيبت أمهم بحروق بليغة جراء انفجار أسطوانة غاز في منزلهم بمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن أسطوانة غاز انفجرت في شقة أسرة نازحة بمدينة تعز، أمس الثلاثاء جراء تسرب مادة الغاز، ما أدى إلى إصابة الأم وأطفالها الثلاثة بحروق بليغة نقلوا إلى إثرها إلى مستشفى الثورة العام.



وأوضحت المصادر أن الأطفال (بسمة وبسملة ومحمد عصام يحيى محمد محروس) توفوا تباعا في المستشفى متأثرين بجراحهم، فيما لا تزال الأم راقدة في العناية المركزة، واصفين حالتها بالحرجة.



وأشارت المصادر إلى أن الانفجار تسبب أيضا بأضرار مادية كبيرة في منزل الأسرة النازحة التي تنحدر من مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

