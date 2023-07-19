شكرا لبحثكم عن خبر فيما الرئاسي والحكومة ينعمون بمكيفات الخارج : الكهرباء تبشر سكان عدن بالظلام الدامس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت إدارة كهرباء عدن، اليوم الثلاثاء، عن تراجع القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء إلى أدنى مستوى، محذرة من خروجها كليًا عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، ومستنكرة عدم تجاوب كافة الجهات الحكومية مع مناشداتها.

وطالبت كهرباء عدن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة توفير الوقود لمحطات التوليد قبل أن تتوقف عن الخدمة وتغرق عدن بشكل كلي في الظلام.

وأصدرت مؤسسة الكهرباء بيانًا جاء فيه: "تناشد المؤسسة العامة لكهرباء العاصمة عدن مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بسرعة التدخل لتأمين وقود محطات الكهرباء، وتطالب المؤسسة بضرورة التدخل العاجل لتأمين وقود المحطات والتي بدأت فعليًا بخفض التوليد للحد الأدنى بعد أن أوشكت كمية وقود الديزل على النفاد وعدم وجود دفعات أخرى تؤمن استمرار الخدمة، كما أن محطة الرئيس بترومسيلة مازالت تعمل بـ 60 ‎%‎ من قدرة التوربين الحالي وذلك لعدم توفر وقود النفط الخام بكمية تسمح تشغيله بطاقته القصوى.

وتؤكد المؤسسة أن على الرغم من تكرار المناشدات لكافة الجهات المعنية إلا أنه للأسف يتم تجاهلها وعدم التعاطي معها بجدية، كما أن الوقود المتبقي يكاد يكفي لتشغيل محطات التوليد لساعات محددة، مما سيؤدي ذلك إلى إدخال المدينة بظلام دامس في حال توقفها عن الخدمة".