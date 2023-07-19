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عدن - ياسمين التهامي - لسكان السعودية...خطة شيطانية تستخدمها العصابات أوقعت الكثيرين .. والفخ ضغطة زر على شاشتك!

حذّرت شركة طيران الرياض، المتقدمين للانضمام إلى فريق العمل، من التعامل مع الإعلانات الاحتيالية والروابط المشبوهة التي تنتشر عبر المنصات الرقمية، والتي يتم استغلالها في طلب مبالغ مالية كرسوم للتقديم على الفرص الوظيفية.

وقد أوضحت الشركة في بيان أنها لن تطلب أي مدفوعات مُسبقة أو تفاصيل بنكية شخصية عند تقديم طلب التوظيف، ودعت المهتمين إلى التقدم عبر القنوات الرسمية.

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يأتي هذا التحذير في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها شركة طيران الرياض لضمان سلامة المتقدمين للوظائف، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لفريقها.