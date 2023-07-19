شكرا لقرائتكم خبر عن لسكان السعودية...خطة شيطانية تستخدمها العصابات أوقعت الكثيرين .. والفخ ضغطة زر على شاشتك! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لسكان السعودية...خطة شيطانية تستخدمها العصابات أوقعت الكثيرين .. والفخ ضغطة زر على شاشتك!
حذّرت شركة طيران الرياض، المتقدمين للانضمام إلى فريق العمل، من التعامل مع الإعلانات الاحتيالية والروابط المشبوهة التي تنتشر عبر المنصات الرقمية، والتي يتم استغلالها في طلب مبالغ مالية كرسوم للتقديم على الفرص الوظيفية.
وقد أوضحت الشركة في بيان أنها لن تطلب أي مدفوعات مُسبقة أو تفاصيل بنكية شخصية عند تقديم طلب التوظيف، ودعت المهتمين إلى التقدم عبر القنوات الرسمية.
اقراء ايضاً :
يأتي هذا التحذير في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها شركة طيران الرياض لضمان سلامة المتقدمين للوظائف، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لفريقها.
كانت هذه تفاصيل خبر لسكان السعودية...خطة شيطانية تستخدمها العصابات أوقعت الكثيرين .. والفخ ضغطة زر على شاشتك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.