شكرا لقرائتكم خبر عن صور - سيارة غريبة تسير في شوارع السعودية وتثير الجدل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صور - سيارة غريبة تسير في شوارع السعودية وتثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مرور سيارة بيضاء غريبة تلفت الأنظار تسير في إحدى الشوارع العامة بالمملكة العربية السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو، السيارة البيضاء الصغيرة للغاية وهي تسير بسلاسة بين السيارات المتوقفة بسبب الزحام، وتم تصميميها لتشبه الصاروخ أو الكبسولة وفي الخلف يوجد جناح شبيه إلى حد ما بالجناح الخلفي للطائرات، وذلك دون الكشف عن تفاصيل هذه السيارة ومن هي الشركة المصنعة لها.

وقال المواطن الذي وثق الفيديو بهاتفه المحمول، حيث تفاجأ بها تسير بجانبه على أحد الطريق بـ السعودية: “تخيلوا هذه سيارة قاعدة تمشي بالشوارع واللي يسوقها شاب، الاقتصاد الاقتصاد”. ورجح مصور الفيديو أن السيارة قد تكون كهربائية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع الفيديو، وانقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض؛ فمنهم من اعتبرها فكرة جيدة في الأماكن المزدحمة، ومنهم من أعرب عن قلقه بشأن نسبة الأمان بها، وأشاروا إلى أنها قد تسبب مشاكل وحوادث على الطريق نظرًا لصعوبة رؤيتها لانخفاضها بشكل ملحوظ، كما إن مستوى الأمان بها ضعيف للغاية.



اقراء ايضاً :