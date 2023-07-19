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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. حراج على "صاع نادر" في سوق الزل بالسعودية والسعر لايصدق
وثق مقطع فيديو، حراج على صاع نجدي نادر في مزاد علني بسوق الزل بالرياض، وذلك بحضور عدد كبير من المتسوقين.
وأظهر الفيديو، متعهد المزادات الشهير في سوق الزل "شلقم" وهو يمسك بـ"صاع" عمره 150 سنة، ويردد سعره الذي وصل لـ 1310 ريال.
كما تواجد عدد من المشترين حول "شلقم" لرغبتهم في الاستفادة من المزاد العلني الذي يقام باستمرار على أشياء تراثية ونادرة.
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