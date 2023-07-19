الجوف.. مليشيا الحوثي تُهجّر عشرات الأسر من قبائل "ذو زيد" بعد مصادرة أراضيهم

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، عملية التهجير القسري للقبائل في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن)، ضمن مساعيها للسطو على أراضي القبائل والسيطرة عليها بالقوة.



وأفادت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، هجّرت أمس الثلاثاء عشرات الأسر من قبائل "ذو زيد" من مديرية برط العنان شمالي غرب الجوف.



وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي شنت حملة مسلحة على القبيلة وشردت عشرات الأسر.



وأشارت إلى أن الأسر التي هجّرتها المليشيا من موطنها الأصلي، حاولت النزوح باتجاه محافظة مأرب، غير أن المليشيا احتجزتهم في نقطة مزويه بالقرب من سوق الاثنين.



ووفقا للمصادر فإن خلافا بين قبائل "ذو زيد" و "آل سالم" على أراضي حدودية، فجّر نزاعا مسلحا بين الجانبين قبل أن تنحاز المليشيا إلى الأخيرة وتحسمه لصالحها.



وتعمد مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سنوات، إلى بث الشقاق والفرقة بين أبناء القبائل وتغذية النزاعات والثارات القبلية فيما بينهم، وذلك في إطار مساعيها لإحكام سيطرتها على المحافظة الحدودية مع السعودية.

