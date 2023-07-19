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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو .. صانع محتوى سعودي يكشف مفاجأة بشأن عسل النحل الذي تقل قيمته عن 250 ريال
2023/07/19 الساعة 03:25 مساءً (جهينةيمن)
كشف صانع محتوى عن معلومة يجهلها الكثير بشأن سعر العسل الأصلي في الأسواق.
وقال صانع المحتوى:" سعر العسل إذا نزل عن 250 ريال للكيلو فهو ما هو بطبيعي وإذا جاملك صاحب المنحل اعرف إنه مغشوش أو مغذى مثل الشيره التي تستخدم في المطاعم والحلويات".
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من جانبه قال النحال محمد القرني أن العسل الأصلي وأجوده تظهر ريحته في البول ، قيمته لا تقل عن 250 و 300 ريال.
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