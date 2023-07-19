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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..ردة فعل سائق صهريج مياه في السعودية أثناء مروره صدفة بشارع ووجد سيارة مشتعلة

قام مواطن يدعى عياد الغيثي ، يعمل سائق صهريج ، بإطفاء حريق نشب في إحدى السيارات أثناء مروره صدفة من نفس الشارع في حائل. وأظهر مقطع فيديو قيام أحد جيران أصحاب السيارة المحترقة وهو يشكر سائق الصهريج بقوله : الله يبيض وجهك، ليرد الغيثي بقوله : ما سويت شي. اقراء ايضاً : وأبان الفيديو أن سائق الصهريج أقدم على إطفاء السيارة المحترقة دون أن يطلب منه ذلك ودون أن يعلم من صاحبها، حيث قام بعمله البطولي وكاد أن يذهب دون أن يعلم بأمره أحد لولا أن أحد الجيران رآه ووثق معه مقطع الفيديو أثناء ذهابه. https://t.co/NYzjUgNrZR

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