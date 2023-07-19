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عدن - ياسمين التهامي - خطوة جديدة من السعودية ستجعل المملكة من أغنى دول على وجه الأرض.. وداعاً للنفط والذهب

"شهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة نشاط غير مسبوق في مختلف المجالات، وذلك في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للنهوض بالاقتصاد السعودي والسيطرة الاقتصادية على العالم، وتعد التجارة البحرية من أبرز الجوانب التي شهدت مؤخراً ازدهار كبير وغير مسبوق.

ووفقاً لتقرير نشرته CNN فقد كان ميناء الملك عبد الله بمدينة جدة من أبرز المنافذ البحرية في السعودية التي شهدت نشاطاً وحركة تجارية غير مسبوقه.وميناء الملك عبدالله يعد أحد أكثر الموانئ كفاءة في العالم. ويقع الميناء شمال جدة، ثاني أكبر مدينة سعودية، ويتمتع بموقع استراتيجي في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، البحر الأحمر.

وبدأ ميناء الملك عبد الله عملياته في عام 2013، حيث كان يسيّر مليون حاوية سنويًا. وبعد ما يقارب العقد من الزمن، فإنه يجهّز ما يقارب 15 مليون حاوية، رغم اضطرابات سلسلة التوريد في النقل البحري بسبب جائحة كورونا."

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