أمطار إب.. سيول جارفة في "السدة" ووفاة طفل بصاعقة رعدية في "يريم"

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مديرية السدة، شمالي شرق إب، (وسط اليمن)، الليلة الماضية أمطاراً غزيرة خلفت أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين.



وقالت مصادر محلية، إن قرى جبل التويتي والعثماني بمديرية السدة شهدت أمطارا غزيرة مصحوبة بحبات البرد التي غطت المنازل والحقول الزراعية.



وأضافت أن الأمطار الغزيرة أعقبتها سيول جارفة أدت إلى جرف أراضٍ زراعية وممتلكات لمواطنين في مجاري السيول.



وأشارت المصادر إلى أن سيول المطار التي تدفقت في وادي بنا جرفت أجزاءً من مصنعا للبلك مخلفة خسائر مادية كبيرة.





وفي سياق متصل، توفي طفل جراء صاعقة رعدية في مديرية يريم (شمال إب) بالتزامن مع الموجة المطيرة التي تشهدها المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن الطفل "كمال إبراهيم صالح"، توفي جراء إصابته بصاعقة رعدية ضربت قرية "منكث" بعزلة بني منبه.



وتسببت الأمطار التي تشهدها المحافظة منذ مارس الماضي، بأضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية، وتسجيل عدد من حالات الوفاة والإصابة جراء الغرق والصواعق الرعدية.