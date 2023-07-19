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عدن - ياسمين التهامي - التعليم في السعودية يصدر قرار جديد بشأن مدراء المدارس تفاجئ جميع التربويين

أصدرت وزارة التعليم في السعودية قراراً جديداً بالإبقاء على هذه المقاعد مع نقلها إلى الإدارة العامة للإشراف التربوي والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم أن تحويل التعليم من حضوري إلى تعليم عن بعد، يكون عند وجود خطورة على سلامة الطلاب داخل المدرسة أو في الطريق اليها.

اقراء ايضاً :

وأشارت الوزارة الى أمثلة المعوقات التي تبرر تحويل التعليم، منها: الحرائق، أو انهيار جزء من المبنى المدرسي، أو وجود تلوث أو تسرب لمواد خطرة.

صلاحيات مدير المدرسة

وكانت وزارة التعليم قد منحت، صلاحيات هي الأولى من نوعها لمدير المدرسة، فيما يتعلق بسير اليوم الدراسي.

وتتيح الصلاحيات لمدير المدرسة، الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد في حال انقطاع المياه أو الكهرباء عن المدرسة ولمدة يوم واحد، على ما أفاد حساب الميدان التعليمي في موقع “تويتر”.

وتتيح وزارة التعليم في بعض الظروف الاستثنائية – مثل هطول الأمطار – إلغاء الدراسة الحضورية، وتطبيق الدراسة عن بعد، عبر منصة مدرستي.

منصة مدرستي

ويستفيد من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.

كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.