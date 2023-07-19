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عدن - ياسمين التهامي - "شيلي الشنطة ".. شاهد: مضيفة سعودية تكشف عن أكثر شيء يضايقها من بعض الركاب في الطائرة

كشفت المضيفة آلاء خلاوي، عن أكثر شيء يضايقها من بعض الركاب في الطائرة. شيلي الشنطة وقالت خلاوي، خلال لقاء تلفزيوني: أكثر شيء يضايقني من الركاب خاصة الفتيات هو حمل الشنط، مضيفة: على سبيل المثال تيجي راكبة وتقول شيلي الشنطة وهذا ممنوع، ولكن لو جاتني بأسلوب حلو ممكن أساعد لأن وجودي للمساعدة ولكن تؤمرني بطريقة غير لائقة أمام الجميع فأعتذر منها. حمل الشنط وأكملت: في بداية العمل شركة الطيران تدربنا وتركز على عدم حمل الشنط للركاب لأنها ليست من مهامنا وممنوعة. وضع غير مقبول وأشارت: في البداية كان الوضع للركاب غير مقبولاً، ولم كان يعرفوا إني سعودية كان يحاولوا يتحاشوني وينادوا زميلاتي فكنت أتضايق. تقبل واحترام وتابعت: لما بدأ الركاب يعرفون إن في بنات سعوديات في هذا المجال وجدت تعاملاً جيداً وحتى الراكب أصبح يحترم المضيفة لم يشوفني بنت بلده أجد تقبلاً واحتراماً متبادلاً. المهام الأساسية وختمت: المهام الأساسية للمضيفة الجوية تتضمن الأمن والسلامة مثل الحرائق والإخلاء وحالات طبية واختناقات، مبينة: المضيف يكون عين الكابتن في المقصورة.

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