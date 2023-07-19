شكرا لقرائتكم خبر عن وضع زيت الزيتون على هذه المنطقة من جسمك سيجعلك تندم طوال عمرك.. وهيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضع زيت الزيتون على هذه المنطقة من جسمك سيجعلك تندم طوال عمرك.. وهيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر !!

نفت هيئة الغذاء والدواء السعودية الشائعات المتداولة بشأن زيت الزيتون، والتي زعم مروجوها أنه يُعد أفضل مرطب لبشرة الجسم.

وكان مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولو تغريدات تزعم أن لزيت الزيتون فوائد مذهلة عند استخدامه على مناطق حساسة في الجسم.

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وردا على تلك الشائعات قالت الهيئة السعودية أن استخدام زيت الزيتون على البشرة والجلد قد يؤدي الى الحساسية والالتهابات وزيادة الفطريات المعروفة بمسمى “مالاسيزيا” والتي قد ينتج عنها ظهور بقع على الجلد والبشرة.

وأضافت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي على منصة “تويتر”، إن استخدام ووضع زيت الزيتون المستمر على الجلد والبشرة قد يسبب ظهور حب الشباب خصوصاً للأشخاص ذو البشرة الدهنية. مؤكدة في ذات الوقت أن زيت الزيتون لا يعد مبيض للبشرة ولا يصنف كأحد المرطبات المناسبة لها بالرغم من فوائده الكبيرة والصحية في الاستخدامات الأخرى

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كيف يمكن إستخدام زيت الزيتون للبشرة دون أضرار؟

رغم المحاذير التي أطلقتها هيئة الغذاء والدواء السعودية، إلى أن خبراء أوضحو أن تلك الأضرار تقتصر على البشرة الحساسة فقط، مؤكدين أن زيت الزيتون له فوائد صحية كثيرة لأصحاب البشرة المختلفة (غير الحساسة)، ومن تلك الفوائد ما يلي:

فوائد زيت الزيتون للبشرة

– ترطيب البشرة، لغناه بفيتامين E ومضادّات الأكسدة.

– تحسين صحّة الجلد، فهو يعالج التهابات الجلد المختلفة؛ لاحتوائه على فيتامين E .

– الوقاية من سرطان الجلد.

– إزالة المكياج، فهو الأفضل في إزالة المكياج بشكلٍ طبيعيٍّ، وخاصّة لأصحاب البشرة الحسّاسة.

– مكافحة علامات الشّيخوخة، فهو يقاوم تجاعيد البشرة.

– التّخلُّص من الرّؤوس السّوداء والبثور.

– إصلاح وتجديد خلايا الجلد، لاحتوائه على فيتامين E.

– تغذية البشرة.

– تطهير وتنظيف البشرة.

– تقشير البشرة.

وصفات زيت الزّيتون الطّبيعيّة للبشرة

• زيت الزّيتون والعسل

تُستخدم هذه الوصفة لتقشير البشرة وتحسين صحّة الجلد، وذلك كالآتي:

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزّيتون.

ثلث كوب من الزّبادي.

ربع كوب من العسل.

طريقة التّحضير:

تُخلط المكوّنات جيّداً للحصول على خليطٍ كثيف.

يوضع الخليط على الوجه ويترك لمدّة 20 دقيقةٍ ثمَّ يغسل بالماء الفاتر.

تكرّر الوصفة مرّةً واحدةً أسبوعيّاً.

• زيت الزّيتون واللّيمون

تستخدم هذه الوصفة لمقاومة تجاعيد البشرة، كالآتي:

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

القليل من ملح البحر.

طريقة التّحضير:

يدلّك الوجه بلطفٍ ببضع قطراتٍ من زيت الزّيتون.

يخلط زيت الزّيتون مع ملح البحر لتقشير البشرة ثمَّ يضاف عصير اللّيمون.

يوضع الخليط على المناطق الجافّة في الوجه.

• زيت الزّيتون والكركم

يستخدم لنضارة وتفتيح البشرة.

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

طريقة التّحضير:

تُخلط المكوّنات جيّداً ويوضع الخليط على الوجه ويترك حتّى يجفّ لمدّة 10-15 دقيقة ثمَّ يغسل بالماء.

تكرّر الوصفة مرّتين أسبوعيّاً.

• زيت الزّيتون وزيت الخروع

يستخدمان لإضفاء النعومة والنضارة على البشرة ولتجنُّب علامات الشّيخوخة، وذلك كالآتي:

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من زيت الزّيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

بضع قطراتٍ من زيت الّلافندر أو زيت شجرة الشّاي (اختياري).

طريقة التّحضير:

تُخلط المكوّنات جيّداً ويوضع الخليط على الوجه مع تدليكه بلطفٍ بحركاتٍ دائريّةٍ لمدّة 2-3 دقائق ويترك على الوجه لمدّة 10 دقائق.

يزال الماسك بواسطة قطعة قماشٍ مبلّلة بماءٍ دافئ.

تُكرّر الوصفة 3 أو 4 مرّات أسبوعيّاً.

• زيت الزّيتون والخل

تستخدم هذه الوصفة لتعقيم وتغذية البشرة، وطريقتها هي:

المكوّنات:

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من الماء.

طريقة التّحضير:

توضع المكوّنات في قنّينة وتُرَجُّ جيّداً.

يوضع القليل منها على الوجه مع التّدليك بلطفٍ بحركاتٍ دائريّةٍ وتترك ليلةً كاملةً لليوم التّالي.

تكرّر هذه الوصفة يوميّاً قبل النّوم.

• زيت الزّيتون والسُّكّر

تستخدم هذه الوصفة لتقشير البشرة، وطريقتها:

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التّحضير:

تُخلط المكوّنات جيّداً وتوضع على الوجه للقيام بتقشيره، ثمَّ يغسل بالماء الدّافئ.

• زيت الزّيتون وصفار البيض

تستخدم هذه الوصفة لترطيب البشرة الجافّة، وطريقتها هي:

المكوّنات:

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزّيتون.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الطّحين.

طريقة التّحضير:

تُخلط المكوّنات جيّداً ويوضع الخليط على الوجه ويترك لمدّة 20 دقيقة، ثمَّ يُغسل.

• زيت الزّيتون

يستخدم زيت الزيتون لتنظيف البشرة، وطريقته:

المكوّنات:

القليل من زيت الزّيتون.

طريقة التّحضير:

يغسل الوجه بالماء الدّافئ لفتح مسامات البشرة.

توضع كميّة من زيت الزّيتون على اليد ويدلّك الوجه كاملاً بها لمدّة 30 ثانية.

يُغسل الوجه بالماء الدّافئ ويجفف جيّداً.