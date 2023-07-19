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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على الطريقة الصحيحة للحصول على إقامة مجانية دائمة في السعودية 1444

اعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان انها ستقوم باعفاء مجموعة محددة من الوافدين الى اراضي المملكة من رسوم الاقامة الفئات 1444/2023 بعد الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية .الفئات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية:-العسكريين المتدربين في المنشآت الأمنية في المملكة.

زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات. المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية. اقراء ايضاً : موظفي السفارات ومن يحمل جواز سفر دبلوماسي. خدم المنازل، العمالة الزراعية، الرعاة والسائق تحت كفالة فردية. – المقيمين بالتبعية من زوجات وأبناء. لمحارم. رسوم تجديد الإقامة العامل المنزلي 600 ريال. العامل الوافد 1000 ريال. المرافقين والتابعين للوافد 2000 ريال. الفئات المعفاة من رسوم تنمية الموارد البشرية تجديد الإقامة للوافدين:- جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر. تواجد المقيم في المملكة. تسجيل الأفراد في جواز المستفيد المحدد. التأكد من امتلاك كل فرد جواز خاص به. الصرافات الآلية لدفع رسوم تجديد الإقامة – تحديد (سداد تجديد إقامة). إدخال البطاقة البنكية. الضغط على (المدفوعات الحكومية). استلام إيصال الدفع. الاستعلام عن صلاحية الإقامة يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومدتها باتباع الخطوات التالية: التوجه إلى منصة أبشر ” قم باختيار (الاستعلام عن صلاحية الإقامة). ثم التوجه إلى (خدمات أفراد الأسرة). قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور مدة صلاحية الإقامة للوافد ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة. تحديد الشخص المراد الاستعلام عن إقامته

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