وزير الدفاع: لن يتحقق السلام إلا بهزيمة مليشيا الحوثي وإعادتها إلى جحورها في مران

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الأربعاء، بالجاهزية والانضباط الذي تتمتع به وحدات المنطقة العسكرية الثانية، مشيراً إلى أنها تعد مثالاً يحتذى به في الانضباط والتأهيل والعمل التكاملي.



جاء ذلك خلال تدشينه، اليوم، المرحلة الثانية من العام التدريبي 2023 في المنطقة العسكرية الثانية بمدينة المكلا محافظة حضرموت، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وحث الوزير الداعري، على التنافس في تقديم النموذج الأفضل من حيث التدريب والتأهيل والجاهزية وتنفيذ المهام، معتبراً ذلك ظاهرة صحية توصلنا الى درجة متقدمة من النجاح.



وشدد وزير الدفاع على ضرورة توعية وتحصين منتسبي القوات المسلحة من الأفكار الكهنوتية الظلامية وتوفير كل مقومات النصر.



وقال إن "جيشنا يعمل ويضحي لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار للمواطن والتهيئة للبناء والتنمية بينما تعمل مليشيا الإرهاب الحوثية عكس ذلك فهي تريد الحرب والدمار وتزرع العنصرية والطائفية لتدمير النسيج المجتمعي زاعمة الحق الالهي بالسلطة والثروة بدعم من النظام الإيراني".



وأضاف" لقد شاهدنا حضرموت أكثر أمنا واستقرارا وهدوءً ووعيا وكذلك أكثر تنمية رغم استهداف منشآتها النفطية والحيوية من قبل المليشيات الإجرامية التي لن يتحقق السلام والاستقرار إلا بهزيمتها وإعادتها إلى جحورها في مران (صعدة)".



من جهته عبر قائد المنطقة الثانية اللواء الركن فايز التميمي، عن شكره لوزير الدفاع على اهتمامه بمنتسبي المنطقة، معتبراً أن الزيارة تمثل دافعاً معنوياً لقيادة وضباط وأفراد المنطقة.

