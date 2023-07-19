"شمسان": تعز قوضت أحلام الحوثي ومن فك حصار السبعين يوما في صنعاء ليس عاجزا عن فك حصار تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الأربعاء، أن 3000 يوم حصار يعد جريمة بحق الانسانية بأكملها وأن أنظار العالم والجهود الدولية يجب أن تتوجه صوب هذه الجريمة لإنهاء الحصار وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.



جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح ندوة بعنوان "حصار تعز.. قراءة اقتصادية وسياسية" أقامتها منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بالمحافظة جنوب غربي اليمن.



وقال شمسان إن "المليشيات الحوثية تدرك أن تعز هي التي أوقفت تمدد مشروعها الطائفي العنصري البغيض وقوضت أحلام المليشيات في السيطرة على اليمن بأكمله والإنفراد بحكمه وكانت حجرة عثرة في طريق هذا المشروع التدميري.



وأضاف، أن المليشيات تدرك ايضا أن حصارها لتعز ليس للطرق والمنافذ فقط بل هو حصارا للثقافة والعلم والحرية والديمقراطية والجمهورية والإنسانية والحقوق وتقرير المصير للشعب اليمني كونها حاملة المشروع الوطني وموطن الثورات والتحرر.



ونوه إلى أن المطالبة بإنهاء أطول حصار في التاريخ ليس تسولا كما يظن البعض بل هو حق واجب على المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته المتكررة في إنهاء الحصار بالطرق السلمية للحيلولة دون الدفع بأبناء تعز جبرا لفك الحصار بمزيد من إسالة الدماء والمزيد من الحرب والدمار والخراب.



واعتبر شمسان، أن من فك حصار السبعين يوما عن صنعاء ليس عاجزا عن فك حصار تعز، مؤكدا أن تعز أكبر من مشاريع السلالة والحوثيون يدركون ذلك.



وتطرق المحافظ إلى أن التقارير والملفات امتلأت بأرقام المعاناة الناجمة عن الحصار وكان لابد من تنفيذ عدد من المشاريع لتخفيف حدة المعاناة وخصوصا شبكة الطرق وتشغيل ميناء ومطار المخا والعمل على إنجاز مشاريع لتوفير الطاقة الكهربائية والتنسيق وتسهيل عمل المنظمات الدولية للإسهام في تخفيف المعاناة بمشاريع مستدامة.



وفي الندوة استعرض الدكتور محمد قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعر الأثار الاقتصادية الناتجة عن الحرب والخسائر في القطاعات الادارية والخدمية والوحدات الاقتصادية وزيادة الكلفة للتعافي والآثار المترتبة عن هذا الدمار الاقتصادي للوحدات والإدارات والمبالغ المهولة لتأهيلها كما كانت قبل الحرب.



بدوره تطرق سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بالمحافظة باسم الحاج إلى الآثار السياسية عن الحصار، فيما استعرضت رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة صباح الشرعبي آثار الحصار على المرأة في المجالات الاجتماعية.



كما تطرقت إلى الضحايا من النساء جراء القصف والقنص والالغام والاختطافات والتهجير والنزوح والجرحى والاعاقة والكثير من الآثار تحملتها المرأة على كاهلها جراء الحصار المستمر منذ 3000 يوم على المدينة.

