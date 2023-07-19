"هيئة التشاور" تدعو إلى مضاعفة الجهود الإقليمية لدعم الاقتصاد ورفع قدرات الجيش اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت "هيئة التشاور والمصالحة" باليمن، الأربعاء، إلى مضاعفة الجهود الإقليمية لدعم اقتصاد بلادها تزامنا مع أزمة حادة يعاني منها جراء توقف تصدير النفط.



وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن "رئيس هيئة التشاور والمصالحة (محمد الغيثي) ونوابه (عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة رجاء، وأكرم العامري) التقوا السفير الإماراتي لدى اليمن محمد الزعابي في العاصمة السعودية الرياض".



وناقشت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة مع السفير الاماراتي، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلادنا، مشددة على أهمية تكاتف ومضاعفة الجهود لإسناد مجلس القيادة الرئاسي، ودعم الاقتصاد الوطني.



كما شددت على "رفع قدرات قوات الجيش اليمني في الجبهات في ظل تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها لجهود السلام وتصعيدها العسكري المستمر".



وأثنت رئاسة الهيئة على الدعم المقدم من الإمارات للشعب اليمني في مختلف المجالات خاصة الجانب الانساني والتنموي، ودورها في عاصفة الحزم لمواجهة ميليشيات الحوثي.



وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، شنت مليشيا الحوثي هجمات إرهابية على موانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، ما أدى عن توقف تصدير النفط الخام.

