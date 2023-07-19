شكرا لبحثكم عن خبر جبهة كرش .. عسكري يكشف حقيقة الموقف هناك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دحض مسؤول عسكري في جبهة كرش في محافظة لحج أكاذيب مليشيات الحوثي بشأن تقدمها العسكري واعتبرها شائعات مغرضة تقف خلفها أبواق الزيف من المليشيات الإرهابية.

وقال المسؤول، لـ " صوت العاصمة"، إن ما يتم تداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن جبهة كرش أمر عار عن الصحة وكلها أخبار كاذبه يقف خلفها "المرتزقة العملاء التابعين لمليشيات الحوثي".

وأكد أن "جبهة كرش صامدة وفيها رجال أبطال لن يسمحوا لمليشيات الحوثي تحقيق إي اختراق تجاه إي مواقع من مواقعنا المتقدمة وسوف نلقن الحوثيين دروس قاسية وهم يعرفوا ذلك ويتذكروا ما حصل لهم في جبهة كرش".

وعن هجوم مليشيات الحوثي، أوضح المسؤول العسكري لـ " صوت العاصمة" إنه لم يحصل هجوم "وانما تبادل للقصف المدفعي بين العدو وقواتنا وقد تم اسكات مدافع العدو برد حاسم وقاصم".

وأشار إلى أن "العدو يحشد على جبهة كرش ويتم الرصد لحركة المليشيات من قبل مواقعنا المتقدمة، نويا العدو الهجوم على مواقعنا في جبهة كرش، لكن قواتنا لديها المعلومات الكافية لصد اي هجوم للعدو وسيتم الحاق خساير كبير في صفوف قوات العدو بأذن الله وبصمود أبطالنا".

ولفت إلى "نشاط مكثف لطيران العدو الاستطلاعي المسير والذي يتم التحليق على ارتفاعات عالية فوق قطعات القوات الصديقة".

وكان متحدث القوات الجنوبية المقدم محمد النقيب نفى تقدم مليشيات الحوثي في جبهة كرش وذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اخبارية عن تقدم الحوثيين وهي أخبار كاذبة اطلقها العدو لرفع معنويات قواته.