انفراجة وشيكة لازمة ديزل كهرباء عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - انفراجة وشيكة في الحصول على وقود الديزل المغذي محطات توليد الكهرباء بعدن وزيادة ساعات التشغيل ونقص ساعات الانطفاءات . وأفادت مصادر موثوقة في قيادة مؤسسة كهرباء عدن بأنها حتى اللحظة تتابع مع ذوي الشأن تزويدها بالوقود لتغذية المحطات قبل نفاد الكمية المتبقية حتى لا تضطر إلى بدء إيقاف عدد من المحطات في الساعات القادمة والإعلان عن ذلك لخروجها عن الخدمة وتصبح العاصمة ومديريات عدن في الظلام الدامس. محمد عبد الواسع

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