شكرا لقرائتكم خبر عن شُرب الشاهي المُرّ بعد تناول التمرأو بعد الوجبة الدسمة يخفض ارتفاع السكرفي الدم..طبيب سعودي يُجيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شُرب الشاهي المُرّ بعد تناول التمرأو بعد الوجبة الدسمة يخفض ارتفاع السكرفي الدم..طبيب سعودي يُجيب 2023/07/19 الساعة 08:45 مساءً (جهينةيمن) كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن معلومة مغلوطة يقع فيها كثيرون بشأن شرب الشاهي. وقال النمر عبر حسابه في تويتر: "شُرب الشاهي المُرّ بعد تناول التمر مع القهوة أو بعد الوجبة الدسمة لايخفض ارتفاع السكر في الدم". شُرب الشاهي المُرّ بعد تناول التمر مع القهوة أو بعد الوجبة الدسمة لايخفض ارتفاع السكر في الدم. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) July 17, 2023 اقراء ايضاً :

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