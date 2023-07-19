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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. نهاية غير متوقعة لمركبة تقودها امرأة سعودية بعد فقدانها السيطرة عليها

وثق مقطع فيديو متداول حادث غريب تعرضت له سيدة بسيارتها . وتعرض السيدة لحادث اصطدام غريب أثناء قيادتها بأحد الشوارع لكن النتيجة لم تكن متوقعة بعدما فقدت السيطرة على سيارتها. وأبان الفيديو أن السيارة بعد اصطدامها سقطت داخل نافورة واستقرت فيها بينما كانت النافورة مغلقة ولا يوجد بها ماء. اقراء ايضاً :

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