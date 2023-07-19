شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لي الرفض في حال طلب مني رجل الأمن فتح الجوال وبداخله صور أهلي؟.. شاهد: المحامي السعودي الشعلان يجيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل يحق لي الرفض في حال طلب مني رجل الأمن فتح الجوال وبداخله صور أهلي؟.. شاهد: المحامي السعودي الشعلان يجيب

علق المحامي زياد الشعلان، على سؤال متابع حول أحقية رجل الأمن في تفتيش الجوال من عدمه.

وقال الشعلان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": يحق لك أن ترفض فتح الجوال لأن العسكري بنقطة التفتيش غير مخول بالإطلاع على جوالك.

وتابع: المخول بالإطلاع على الجوال نظاما هو محقق النيابة العامة ويكون بعد وقوع الجريمة أو إن رجل الضبط الجنائي عنده أمر ندب صادر من محقق القضية بتفتيش الجوال وتفريغ محتواه.



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