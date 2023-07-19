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عدن - ياسمين التهامي - صعود ملحوظ.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 19 يوليو2023

.. شهدت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-7-2023 ارتفاعا ملحوظا، بقيمة تصل إلى 3 ريالات في مختلف أنواع العيارات الذهبية.

عالميا، تراجع الذهب اليوم الأربعاء بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثرا بارتفاع طفيف للدولار بالرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة.

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سعرالذهب في السعودية اليوم الأربعاء 19-2023

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24، نحو 238 ريالا (63.47 دولار) بحسب منصة "goldprice.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21، نحو 208.25 ريال (55.53 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 178.50 ريال (47.60 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 255.25 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 245.73 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 239.19 ريال.

اسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 213.16 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 203.25 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 173.50 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2.446.60 ريال سعودي (652.43 دولار)، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 جرامًا نحو 4.859.89 ريال سعودي (1.295.97 دولار)، بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 جراما في السعودية حوالي 12.066.42 ريال سعودي (3.217.71 دولار).

و سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 24، 085.24 ريال سعودي (6.422.73 دولار).

ويبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7.229.08 ريال سعودي (1.927.76 دولار).