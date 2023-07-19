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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تصدر بيان عاجل تحذر المواطنين من عمليات احتيال شديدة الخطورة وتكشف الطريقة

حذرت النيابة العامة، اليوم الأحد، من طرق الاحتيال المالي والتي تشمل "الكذب والإيهام والخداع.

وقالت النيابة، عبر "تويتر": "إن حماية البيانات الشخصية والمالية وصونها، وعدم الإفصاح عنها للجهات المجهولة أو الاتصالات الوهمية، يعد من الطرق الفاعلة لوقايتك من جريمة الاحتيال المالي".

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وتابعت النيابة “إن الاحتيال المالي هو كل فعل يتم فيه الاستيلاء على مال الآخرين دون وجه حق بارتكاب فعل أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب والإيهام والخداع”.