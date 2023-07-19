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عدن - ياسمين التهامي - نجل ولي العهد السعودي يخطف الأنظارفي أول إطلالة برفقة والده..لن تصدقواماذا قال عنه الملك سلمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بجوار نجله سلمان بن محمد بن سلمان.

وتظهر الصور مرافقة سلمان بن محمد لوالد ولي العهد أثناء وصولهم لمنزل الأمير متعب بن عبد الله في العاصمة السعودية الرياض

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وقد حظيت صورة ولي العهد برفقة نجله بتداول كبير وتعليقات،حيث قال أحد المعلقين :" الشبل من ذاك الأسد أسأل الله أن يرفع شانكم ودام عزكم".

وقال آخر:" الأميرمحمد بن سلمان ذكي للغاية ويريد أن ينخرط نجله في العمل السياسي بسن مبكرة وهذا من الدهاء والحكمة. حفظ الله المملكة وقيادتنا الرشيدة.