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نجل ولي العهد السعودي يخطف الأنظارفي أول إطلالة برفقة والده..لن تصدقواماذا قال عنه الملك سلمان

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عدن - ياسمين التهامي - نجل ولي العهد السعودي يخطف الأنظارفي أول إطلالة برفقة والده..لن تصدقواماذا قال عنه الملك سلمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير بجوار نجله سلمان بن محمد بن سلمان.

وتظهر الصور مرافقة سلمان بن محمد لوالد ولي العهد أثناء وصولهم لمنزل الأمير متعب بن عبد الله في العاصمة الرياض

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وقد حظيت صورة ولي العهد برفقة نجله بتداول كبير وتعليقات،حيث قال أحد المعلقين :" الشبل من ذاك الأسد أسأل الله أن يرفع شانكم ودام عزكم".

وقال آخر:" الأميرمحمد بن سلمان ذكي للغاية ويريد أن ينخرط نجله في العمل السياسي بسن مبكرة وهذا من الدهاء والحكمة. حفظ الله المملكة وقيادتنا الرشيدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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