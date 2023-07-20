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عدن - ياسمين التهامي - وصول سيارة كيا ستينجر 2023 الأكثر فخامة ومفاجأة مواصفاتها وسعرها في المملكة العربية السعودية

تحظى سيارات كيا الكورية بشعبية عريضة لدى مستهلكي السيارات في الأسواق العربية، بفضل الجودة التي تقدمها بأسعار تناسب شريحة متوسطي الدخل.

ويزخر سوق السيارات السعودي بطرازات عديدة تندرج تحت مظلة علامة كيا الكورية، ومن الناحية السعرية، تعتبر كيا ستينجر 2023 أغلى سيارة متاحة لدى وكيل العلامة في السوق السعودي، وتحتوي على مجموعة مميزة من التجهيزات والمواصفات.

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كيا ستينجر 2023 في السعودية وتنتمي سيارة كيا ستينجر 2023 إلى فئة الطرازات السيدان الفاخرة، والتي تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من المستهلكين، وهي تناسب فئة معينة من المستهلكين الذين يرغبون في شراء سيارة بتصميم عصري، وتتميز بالفخامة.

وتحتوي نسخة كيا ستينجر 2023 على تقنيات عديدة للقيادة، علاوةً على وجود مجموعة مميزة من الكماليات ووسائل الأمان والسلامة، الأمر الذي يمنح العميل تجربة قيادة ممتعة على الطريق.

وتتناول السطور التالية تفاصيل سيارة كيا ستينجر 2023 المتوفرة في سوق السيارات السعودي.

المحرك ونظام الأداء تعززت سيارة كيا ستينجر بنظام حركة مميز قادر على منح السائق تجربة قيادة بجودة عالية، إليكم أبرز مواصفات الأداء بالسيارة:

سعة المحرك 3300 سي سي، 6 سلندر. تعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات. تيلغ سعة خزان الوقود 60 لترًا، وتعمل بوقود البنزين. تستهلك بمعدل 10،6 لترًا من الوقود. يولد الموتور قوة قدرها 365 حصانًا. أقصى عزم للدوران 510 نيوتن/ متر. ناقل الحركة أوتوماتيكي. السرعة القصوى للسيارة 270 كيلو متر/ ساعة. تتسارع من الصفر حتى 100 كيلو متر/ الساعة في غضون 5 ثوان. عوامل الأمان والسلامة بينما تحتوي نسخة كيا ستينجر 2023 في المملكة على مواصفات الحماية التالية:

خاصية الفرامل المانعة للانزلاق. توزيع إلكتروني لقوة الفرامل. مساعد الفرامل BA. إمكانية التحكم الديناميكي في الثبات. منبه مغادرة المسار. عرض مراقبة مستوى ضغط الهواء في الإطارات. نظام التحكم في الجرّ. كاميرا محيطة 360 درجة. محدد السرعة. الكماليات ووسائل الترفيه في كيا ستينجر 2023 كما تحتوي السيارة كيا ستينجر 2023 السيدان على بعض وسائل الترفيه المميزة من ضمنها ما يلي:

تكييف هواء أوتوماتيكي. فتحات تكييف خلفية. إمكانية التحكم في النظام الصوتي من عجلة القيادة. راديو. بلوتوث لربط السيارة بالهواتف المحمولة للركاب. مدخل USB. شاشة تعمل بخاصية اللمس. سعر كيا ستينجر 2023 في السعودية وسجل سعر كيا ستينجر 2023 في المملكة العربية السعودية 211،713 ريال سعودي.