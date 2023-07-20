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عدن - ياسمين التهامي - شاب سعودي يخجل من مهنة والده في بيع الخضاروفايز المالكي يهاجمه:أنت لا تستحق أن تعيش

هاجم الفنان فايز المالكي شاب سخر من مهنة والده الذي يعمل بائع خضار وفاكهة. ونشر الشاب صورة لمكان بيع الخضروات والفاكهة، وأرفقها بتعليق : "هذا شغل أبوي وأنا أستحي منه، أنا أستحق أب أفضل من كذا ومن حقي أعيش عيشة أفضل من كذا". وأعاد الفنان فايز المالكي نشر الصورة وعلق قائلا: "أنت لا تستحق أن تعيش ، هذا الأب صرف عليك حتى وصلت أن تكتب كلامك.. سهر وتعب وذاق المر والنتيجة كلامك المحبط المؤلم له....أرض بما كتب الله لك وقل الحمد لله على وجود أبوك بهالحياة". اقراء ايضاً :

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