عدن - ياسمين التهامي - كلية طب الاسنان بجامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفي بتخرج دفعة "ابتسامة وطن"

2023/07/20 الساعة 12:52 صباحاً

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اقامت جامعة العلوم والتكنولوجيا بالحوبان صباح الأربعاء 19يوليو 2023 حفل تخريج الدفعة الرابعة "ابتسامة وطن" من كلية طب الأسنان للعام الجامعي 2022 – 2023 . وفي كلمةٍ له بهذه المناسبة هنأ أ.د معاذ عبد السلام سعيد مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا – فرع تعز الخريجين وأولياء أمورهم بمناسبة تخرج ابناءهم بعد سنوات من الجهد والمثابرة متمنياً لهم مستقبلا واعدٍ ونجاحات مضيئة في حياتهم العملية شاكرا في الوقت ذاته أولياء أمور الطلاب الخريجين لثقتهم بالجامعة ومثمناً دورهم في دعم أبناءهم لتحصيلهم العلمي تشجيعا منهم للعلم ومكانته في الحياة . وأضاف : لقد خرجت الجامعة عبر تاريخها أجيالا من مختلف التخصصات - وخاصة في مجال طب الاسنان - وقد شغل كثير منهم – ومازالوا - مواقع متقدمة في العمل بالمجال الطبي سواء في داخل الوطن أو خارجه مؤكداً ان تلك الإنجازات تضع الجامعة أمام تحديات كثيرة لتواصل رسالتها بعزم وإصرار . من جهتهم عبر الطلاب الخريجين عن فرحتهم بهذا اليوم الذي لطالما انتظروه طويلا وعن مدى فخرهم واعتزازهم وثقتهم بأنفسهم وبما قدموه خلال سنوات دراستهم شاكرين كل من ساندهم ومن كان لهم الفضل وبذلوا العطاء في تحقيقهم لهذا النجاح مثمنين في الوقت ذاته الدور الكبير لأعضاء هيئة التدريس والدكاترة الذين افادوهم بعلمهم ولم يبخلوا عليهم باي معلومة او نصيحة تفيدهم في حياتهم العلمية والعملية . وفي ختام الحفل وقف "أطباء المستقبل" في مشهد من أروع المشاهد لأداء وترديد " القسم الطبي" الذي تلاه عليهم رئيس قسم الأسنان الدكتور جميل حلمي الذي يتعهدون من خلاله على التزامهم بالقيم السامية لمهنة الطب وترسيخ ممارساتها الأخلاقية لخدمة المجتمع والمواطن.