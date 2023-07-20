اليمن.. مقتل ثلاثة أطفال من أسرة واحدة بانفجار ألغام حوثية في مخيم للنازحين بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، بانفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي في مخيك للنازحين بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال المرصد اليمني للألغام، إن الطفلين الشقيقين (عبدالحميد صالح صبر 7 أعوام، وتواضع صالح صبر 8 أعوام) قتلا، وأصيب قريبهم الطفل (عمر خالد صبر 8 سنوات) بجروح بليغة؛ نتيجة انفجار جسم حربي في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب".

وذكر المرصد في تغريدة له على "تويتر"، أن طفلا قتل في حادثة مماثلة؛ نتيجة انفجار عبوة ناسفة مموهة أثناء رعيه للماشية في منطقة "الجاح" بمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه ضحايا اليمنين جراء الألغام غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث كشف تقرير أممي نهاية مايو المنصرم عن مقتل 121 شخصًا في اليمن جراء انفجار الألغام خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكان مدير مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن قد كشف في مقابلة مع "يمن شباب نت" الاسوع الماضي، أن اليمن من أكثر دول العالم زراعة للألغام، معتبرًا الصمت الدولي تجاه الإرهاب الحوثي بأنه "معيب ومخزي".

يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد اتهمت مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليوني لغم في احصائية قالت هي الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.