بعد ثمان سنوات من التوقف.. "اليمنية" تستأنف رحلاتها إلى مطار الغيضة بالمهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، إستناف رحلاتها الجوية من إلى مطار الغيضة بمحافظة المهرة شرقي البلاد، ابتداء من يوم غد الخميس، بعد ثمان سنوات من التوقف.

وجدولت الشركة في منشور لها على صفحتها في "الفيس بوك"، رحلاتها ليوم غد، موضحة أن أولى الرحلات تنطلق غدا من عدن إلى مطار الريان في المكلا مركز حضرموت، ومن هناك تنطلق بعد ساعة إلى مطار الغيضة.

وتعد هذه أول رحلة إلى مطار المدينة بعد ثمان سنوات من التوقف في العام ٢٠١٥، بعد انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة.

وكان مطار الغيضة الدولي قد أعيد افتتاحه، نهاية فبراير من العام ٢٠٢٢، بعد إعادة تأهيله بتمويل من البرنامج السعودي.

جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في فبراير الماضي، استئناف الرحلات الجوية إلى مطار الريان بالمكلا، بعد ثمان سنوات من التوقف.

