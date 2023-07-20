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بعد عامين من الصراع.. صلح قبلي ينهي صراعًا بين قبيلتين من قبائل الصبيحة 

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المنامة - ياسر ابراهيم - نجحت وساطة قبلية، قادها عدد من الشخصيات العسكرية والاجتماعية، بمحافظة لحج، اليوم الأربعاء، من عقد صلح قبلي بين قبيلتين من قبائل الصبيحة، بمديرية طور الباحة.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن جهود الوساطة التي قادها القياديين العسكريين عبدالغني الصبيحي، وحمدي شكري، وعدد من مشائخ القبائل، نجحت في تثبيت صلح بين قبيلتي "العطويين" و"المعامية" عقب صراع دام نحو عامين.

وحسب المصادر، فأن الخلاف بين القبيلتين أقلق أمن وسكينة المديرية؛ جراء الاشتباكات المتكررة خلال العامين الماضيين، دون توضيح السبب الرئيس للخلاف الذي نشب أول مرة بين القبيلتين وعدد الضحايا.

وتضمن اتفاق الصلح، إنهاء النزاع تمامًا، واعتبار أي جريمة تتم بين القبيلتين جنائية، ويتحملها الفرد نفسه، على أن تلتزم القبيلتين بعدم إيواء أي قاتل، وتسليم أي متهم للجهات المختصة.

يشار إلى أن السلطة المحلية في محافظة لحج ومعها قيادات المجلس الانتقالي تقف بموقف المتفرج إزاء الخلافات القبلية وتركتها طوال السنوات الماضية دون تدخل حتى تطورت وزاد فيها عدد الضحايا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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