عدن.. مسيرات احتجاجية تندّد بسوء الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية 

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، مسيرات احتجاجية بمديريتي الشيخ عثمان وكريتر؛ للتنديد بسوء الأوضاع المعيشية، وانهيار العملة الوطنية، في ظل غياب أي دور للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وردد المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالتدخل، كما طالبوا التحالف بالوقوف إلى جانب الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، والوفاء بتعهداتهم لدعم العملة الوطنية.

وحمل المحتجون التحالف، مسؤولية الانهيار الاقتصادي، إلى جانب الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الذي لم يتخذ أي اجراءات لوقف المجاعة الحاصلة بين أوساط اليمنيين؛ جراء انهيار العملة أمام العملات الاجنبية.

وأكد المحتجون استمرار التصعيد حتى تلبية مطالبهم بالحصول على متطلبات العيش الكريم من خدمات أساسية، ورواتب تفي بمتطلبات الحياة، في ظل التضخم الحاصل وارتفاع أسعار السلع.