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عدن - ياسمين التهامي - مسؤول يمني سابق يكشف عن قضية فساد جديدة بطلها رئيس الوزراء

كشف مدير أحد مراكز الاستشارات في اليمن ورئيس الهيئة العامة لحمايه البيئة السابق ، عن قضية فساد جديدة بطلها رئيس الوزراء معين عبدالملك.

وأعلن الدكتور عبدالقادر الخرار، في منشور على حسابه بموقع فيس بوك، عن قضية فساد في اروقة الأمم المتحدة بطلها معين عبدالملك، بقيام الأخير بترشيح أحد المحسوبين على جماعة الحوثي، لشغل وظيفة أممية.

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وذكر الخرار، وفقا لوثائق ننشر نسخة منها، بأن رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، وجه بترشيح علاء قاسم المعروف بولائه لجماعة الحوثي، ممثلا عن اليمن في منصب مساعد الامين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب رئيس مكتب الشباب في نيويورك.

وأستغرب رئيس الهيئة العامة لحمايه البيئة السابق، السبب وراء ترشيح شخصية علاء قاسم، دون أن تنطبق عليه معظم موصفات التقدم.

وأشار الدكتور الخراز ، بأن قاسم تجاوز الأربعين بحسب صورة من جواز السفر، ومن شروط التقدم أن لا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاما، داعيا للتساؤل ووضع علامة الاستفهام عن الدوافع وراء الترشيحات التي لا تتطابق مع معايير التقديم وبها ربما يخسر اليمن منصبا هاما.

الجدير بالذكر بأن منصب، مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الشباب رئيس مكتب الشباب في نيويورك، من المناصب الرفيعة المستوى في الأمم المتحدة.

وحصول اليمن على ممثل في هذا المنصب يعزز من تواجد الدولة اليمنية في أروقة المنظمة الأممية، وايصال الملف اليمني الى العالم.