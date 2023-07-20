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الجوف.. مسؤول محلي يناشد مجلس القيادة بنصرة قبيلة "بني نوف" أمام غطرسة الحوثي

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المنامة - ياسر ابراهيم - طالب وكيل محافظة الجوف الشيخ سنان العراقي، الأربعاء، مجلس القيادة الرئاسي بسرعة إسناد قبيلة "بني نوف" أمام غطرسة مليشيات الحوثي.

وقال العراقي في منشور له على صفحته في الفيس بوك: "نأمل من سيادة الرئيس نصرة ابنائك بني نوف، وإرسال دعم عاجل مادي وعسكري وسريع, نحن في سباق مع الزمن والوضع في الجوف حرج جدا لايحتمل التأخير".

وأضاف: "ننتظر إسنادك لإخوانك وابنائك أبناء قبيلة بني نوف الأبيّة التي تواجه اليوم حصارًا وعدوانًا غاشمًا من هذه الجماعة الحوثية الإرهابية المارقة, وليس لها قصد الا إذلال هذه القبيلة التي مرغت أنف الحوثي في التراب، وأبت الذلة والمسكنة لهذه الجماعة العنصرية السلالية المتغطرسة".

الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي تفرض حصارًا جائرًا على قبيلة بني نوف؛ بعد مصرع أحد مليشياتها العسكرية في  المحافظة خلال الأيام الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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