شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بسقوط أمطار.. المركز الوطني للأرصاد يعلن عن حالة الطقس اليوم الخميس في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعات بسقوط أمطار.. المركز الوطني للأرصاد يعلن عن حالة الطقس اليوم الخميس في السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن بعض التغيرات في طقس بعض محافظات المملكة اليوم مع توقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق، من خلال التقرير التالي سوف نرصد لكم بعض التحذيرات التي نشرها المركز.

طقس السعودية: توقعات بسقوط أمطار

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نشر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي في تويتر، تنبيه لمناطق: عسير- النماص- بلقرن- تنومة، وتوقع وجود تدني في مستوى الرؤية بدءا من الساعة 12 ظهرا وحتى 8:00 مساء مع توقع بسقوط أمطار.

كما أطلق تحذير لمناطق: الرياض- الدوادمي- الرين- القويعية- عفيف، وادي الدواسر، من وجود رياح مثيرة للأتربة وتدني في مستوى الرؤية بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الثامنة مساء.

أما في مناطق مكة المكرمة والليث والقنفذة والشعيبة؛ فحذر المركز من نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وارتفاع الأمواج، وأطلق إنذار بدءا من الساعة 2:00 ظهرا وحتى التاسعة مساء.

طقس اليوم الخميس في السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الرسمي تفاصيل طقس اليوم في المملكة وجاء كالتالي:

توقع المركز أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل وكذلك خط الساحل الواقع من مكة المكرمة الى جازان.

وأكد على أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.