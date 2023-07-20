شكرا لبحثكم عن خبر وزارة النقل : نفذنا قرار الزُبيدي رغم الزوبعات التي يفتعلها ممن فقدوا مصالحهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد مصدر مسؤول في وزارة النقل، إن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري المركز الرئيسي وفرع عدن، قامت بتنفيذ توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، بتمكين الهيئة العامة للنقل البري من ممارسة نشاطها في تنظيم شؤون النقل الثقيل في موانئ عدن.

واشار المصدر انه على ضوء الرفع المقدم من معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ومعالي وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ومعالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، وبموجب المحضر الموقع مع كافة الجهات الممثلة للقطاع التجاري والسلطة المحلية والجهات الأمنية والخاصة بتمكين الهيئة العامة للنقل البري من ممارسة نشاطها في تنظيم شؤون النقل الثقيل في موانئ عدن.

وأضاف المصدر أنه بموجب القوانين واللوائح بهذا الشأن، تم تنفيذ تلك التوجيهات بصورة سلسلة وهادئة رغم بعض الزوبعات الإعلامية التي يفتعلها بعض الشخصيات ممن فقدوا مصالحهم.

ونوه المصدر على أهمية تنفيذ توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، من قبل مؤسسات وهيئات النقل والسلطة المحلية وأمن المحافظة التي تصب في إرساء مداميك العمل المؤسسي والنهوض بمؤسسات الدولة وتقديم التسهيلات والتشجيع للقطاع التجاري والملاحي في الموانئ، وتصب بدرجة رئيسية في تحقيق النفع العام ومصلحة المجتمع.

واختتم المصدر إلى ان الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تمارس عملها وفقآ للقانون وتأسست بقرار جمهوري ولديها قانون النقل البري رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٣ والتي تشرح مهام النقل البري بوضوح.