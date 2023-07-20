حادثة غريبة في بمأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - شهد حي الروضة بمحافظة مأرب، اليوم الأربعاء حادثة غريبة تتمثل في ابتلاع الأرض لسيارة . و أثارت الحادثة استياء السكان حيث اعتبروا انها تظهر ضعف وهشاشة البنية التحتية للحي. ورجح مصدر سبب الحادثة عشوائية حفر البيارات وغياب شبكات الصرف الصحي.

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