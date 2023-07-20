اسباب ضعف سرعة الإنترنت بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أدى قطع في كابل الألياف الضوئية في مدينة الحبيلين اليوم الاربعاء لفقدان معظم سرعة الإنترنت في مدينة عدن.

وبحسب مصادر تقنية فإن القطع حدث في كابل الألياف الضوئية الرئيسي الذي يربط بين المعلا وذمار.

وتسبب قطع كابل الألياف الضوئية في الحبيلين في ضعف سرعة الإنترنت بمدينة عدن

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