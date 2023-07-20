شكرا لبحثكم عن خبر برلماني مؤتمري: البركاني لا يريد عقد جلسات البرلمان خوفا من المحاسبة له ومعين عبدالملك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فتح برلماني مؤتمري، اليوم الأربعاء، النار على رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وحكومتي الشرعية والمليشيا الحوثية.

وقال عضو مجلس النواب علي مسعد اللهبي، في تغريدات على حسابه في تويتر: إن "البركاني لا يريد عقد جلسات البرلمان، خوفًا من المحاسبة له ولرئيس حكومة الفساد"؛

وأتهم البركاني بالعمل على عدم انعقاد البرلمان حتى لا يقوم بواجبه الدستوري والرقابي.

وأضاف : ‏الشعب اليمني يشكو من الفساد في صنعاء وفي حكومة معين عبد الملك المشارك له بالفساد سلطان البركاني حيث تعمل حكومة الشرعية بالمخالفة للدستور والقانون ولم تقر موازنتها من قبل البرلمان.

وتابع: الله يعين الشعب اليمني فساد بالداخل من قبل حكومة الحوثي وفساد بالخارج من قبل حكومة الشرعية.

وكان 37 نائبا من أعضاء مجلس النواب اليمني، طالبوا مجلس القيادة الرئاسي بوقف اتفاقية بيع شركة عدن نت.

واعتبروا في مذكرة سلموها لمجلس القيادة الرئاسي أمس الثلاثاء، أن الاجراء يعد مخالفة دستورية وقانونية تفقد قطاع الاتصالات استقلاليته، وتمس سيادة الدولة، وتخل بالأمن الوطني، و مبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات.

ووصف النواب الاتفاقية بالباطلة من الناحية الدستورية والقانونية، وطالبوا رئيس المجلس بتوجيه الحكومة بوقفها.

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