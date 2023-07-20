شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يعلن دخول أول نجوم فصل الخريف المطيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زف فلكي يمني، اليوم الأربعاء، بشرى سارة وأعلن دخول أول نجوم فصل الخريف المطيرة.

وقال الفلكي محمد عياش، في منشور على فيسبوك، إن اليوم بداية فصل الخريف وأول معالم نجومه المطيرة "علب" 19ـ31 يوليو الجاري، وكذا نجم سهيل والراوبع التي تتبعهُ لاحقاً مع شهر أغسطس.

وأشار إلى أنهُ وفي بعض الأعوام.. قد تمُر الأيام الأولى مِن بداية هذا الموسم دون هطول المطر فيها، ويُقال في المثل (في علب.. سِت جَحر، وسِت بحر).

ودعا الله أن يَمُنَّ علينا في هذه المواسم المطيرة.. بالغيث الهنيئ المدرار، الشامل لِجميع النواحي و الأمصار، وأن يرزُقَّنا من الخير كُلِه، ويَنشُر علينا رحمته.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، توقع بهطول أمطار رعدية على مناطق من محافظات ( ريمة ،ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء، شبوة ومرتفعات لحج وأبين وحضرموت والمهرة) وأمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات ( صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء وسهل تهامة)، خلال الساعات ال24 القادمة.