شكرا لبحثكم عن خبر بدء صرف مرتبات ألوية وشهداء العمالقة الجنوبية لشهر يونيو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة القطيبي، صباح اليوم الخميس، عن بدء عملية صرف مرتبات ألوية وشهداء العمالقة الجنوبية لشهر يونيو 2023م وقالت الشركة في منشور لها نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي " إنها بدأت عملية صرف مرتبات ألوية وشهداء العمالقة الجنوبية لشهر يونيو 2023م. ودعت الشركة جميع منتسبي ألوية العمالقة للحضور لاستلام مرتباتهم من أي مصرف يتبع الشركة.

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